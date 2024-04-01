



В Инте прошел первый арктический семейный форум «Родные – Любимые». Приполярье стало местом встречи и объединения семей из разных муниципалитетов Республики Коми, представителей многочисленных общественных организаций, социальных учреждений, госсовета региона и городской администрации.

На базе Гимназии №2 и центральной библиотеки были организованы образовательные и просветительские модули, посвященные семейным ценностям, сохранению и укреплению института семьи. Главным организатором мероприятия выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».