5 канал Инта

Первый Арктический семейный форум “Родные любимые”.

От5 канал Инта

Апр 1, 2024 #Инта


В Инте прошел первый арктический семейный форум «Родные – Любимые». Приполярье стало местом встречи и объединения семей из разных муниципалитетов Республики Коми, представителей многочисленных общественных организаций, социальных учреждений, госсовета региона и городской администрации.
На базе Гимназии №2 и центральной библиотеки были организованы образовательные и просветительские модули, посвященные семейным ценностям, сохранению и укреплению института семьи. Главным организатором мероприятия выступило Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Дорога к храму. Пост. (2 часть)

Апр 1, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Заседание Совета МО «Инта».

Мар 29, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

В меню социальных учреждений появится продукция из оленины.

Мар 29, 2024 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

5 канал Инта

Первый Арктический семейный форум “Родные любимые”.

Апр 1, 2024 5 канал Инта 0 Comments
Юрган

В Сыктывкаре стартовали соревнования по компьютерному спорту

Апр 1, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Дети, эвакуированные в Коми из Белгорода, сели за школьные парты

Апр 1, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В Коми почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холл»

Апр 1, 2024 Юрган 0 Comments