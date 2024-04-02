5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 02.04.2024

От5 канал Инта

Апр 2, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:49 Видеообращение участников СВО.
02:54 75 лет Интинской ТЭЦ.
06:58 В п. Юсьтыдор установлена станция водоподготовки.
11:52 Заседание СПЭК.
15:14 Вознаграждение за сообщение о нарушении ПДД.
16:18 В жилом доме произошел пожар.
18:55 Более 200 подростков будут трудоустроены в этом году.
27:46 Открытки «Ловъя öшинь. Живые окна».
31:18 Всероссийская акция «Семейные традиции».

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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От 5 канал Инта

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