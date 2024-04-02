Информационная программа “Новости” от 02.04.2024





00:00 Выпуск

00:49 Видеообращение участников СВО.

02:54 75 лет Интинской ТЭЦ.

06:58 В п. Юсьтыдор установлена станция водоподготовки.

11:52 Заседание СПЭК.

15:14 Вознаграждение за сообщение о нарушении ПДД.

16:18 В жилом доме произошел пожар.

18:55 Более 200 подростков будут трудоустроены в этом году.

27:46 Открытки «Ловъя öшинь. Живые окна».

31:18 Всероссийская акция «Семейные традиции».

Все выпуски "Новостей":

Информационная программа "Новости" от 17.08.2021.

Все сюжеты:

Спасатели отработали практическое занятие по устранению химической аварии и спасению людей.

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