Дорога к храму. Пост. (2 часть)





Что важнее во время Поста – ограничения в пище или молитва? О чем гласят притчи

«О блудном сыне» и «О страшном суде»? Как готовиться к Святому Причастию? Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы. Сегодня тема программы посвящена Великому посту, предшествующему празднику Светлого Христова Воскресения —Пасхе.

Протоиерей Василий, настоятель храма Святой Троицы

01:08 Почему великопостные богослужения совершаются священниками в черном облачении?

02:33 Что нельзя есть и делать во время Великого поста?

05:05 Что важнее во время поста – ограничения в пище или молитва?

06:00 Какие молитвы надо читать во время Великого поста?

08:08 Нужно ли благословение перед Великим постом и как часто причащаться?

08:56 Как пройти Великий пост до конца? Если человек начнет поститься, но сорвется на середине?

13:15 Какие послабления в посте допускаются для больных и ослабленных людей, беременных женщин и детей?

14:38 Можно ли крестить ребенка во время поста?

18:33 Можно ли жениться и играть свадьбу, если дата бракосочетания выпала на пост?

19:58 Отказ от супружеских отношений в пост вызывает негативную реакцию супруга и раздор в семье. Как быть?

22:05 Можно ли во время поста праздновать дни рождения, слушать музыку, заниматься спортом?

24:17 Почему последняя неделя перед Пасхой называется страстной седмицей? Почему в эти дни пост особенно строг?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видео вопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.

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