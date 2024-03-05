В Инте прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2024».





Ежегодно эти состязания собирают большое количество участников. Вот и в этот раз, несмотря на пасмурную погоду, горожане поддержали хорошую традицию.

Цель данных соревнований – привлечение взрослых и детей к регулярным занятиям лыжным спортом, а также развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.

Несколько лет «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В этом году мероприятие было посвящено году семьи, который объявил Президент России Владимир Путин.