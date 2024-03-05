5 канал Инта

В Инте прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2024».

От5 канал Инта

Мар 5, 2024 #Инта


Ежегодно эти состязания собирают большое количество участников. Вот и в этот раз, несмотря на пасмурную погоду, горожане поддержали хорошую традицию.
Цель данных соревнований – привлечение взрослых и детей к регулярным занятиям лыжным спортом, а также развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения.
Несколько лет «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». В этом году мероприятие было посвящено году семьи, который объявил Президент России Владимир Путин.

От 5 канал Инта

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