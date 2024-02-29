5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 29.02.2024

От5 канал Инта

Фев 29, 2024 #Инта


00:00 Выпуск.
00:54 Заседание комиссии по реализации проекта «ФКГС».
05:40 Из Инты в зону СВО отправят гуманитарный груз.
13:02 Горожанам предлагают принять участие в проекте «Народный бюджет».
18:32 Члены УИК осуществляют поквартирные обходы.
21:09 Врачи посетили отдаленные села интинского округа.
23:44 Фото-видеоуслуги «Пятого канала».

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ

От 5 канал Инта

Похожая запись

5 канал Инта

Заседание комиссии по реализации проекта «ФКГС».

Фев 29, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Из Инты в зону СВО отправят гуманитарный груз.

Фев 29, 2024 5 канал Инта
5 канал Инта

Горожанам предлагают принять участие в проекте «Народный бюджет».

Фев 29, 2024 5 канал Инта

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Юрган

Продажа туров в Махачкалу с вылетом из Сыктывкара начнётся в ближайшее время

Фев 29, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Легендарная лыжница Раиса Сметанина сегодня отмечает свой День рождения

Фев 29, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

Всемирный фестиваль молодёжи

Фев 29, 2024 Юрган 0 Comments
Юрган

В Сосногорске кадетское братство пополнилось новобранцами

Фев 29, 2024 Юрган 0 Comments