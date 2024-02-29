Информационная программа “Новости” от 29.02.2024





00:00 Выпуск.

00:54 Заседание комиссии по реализации проекта «ФКГС».

05:40 Из Инты в зону СВО отправят гуманитарный груз.

13:02 Горожанам предлагают принять участие в проекте «Народный бюджет».

18:32 Члены УИК осуществляют поквартирные обходы.

21:09 Врачи посетили отдаленные села интинского округа.

23:44 Фото-видеоуслуги «Пятого канала».

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