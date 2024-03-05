Информационная программа “Новости” от 05.03.2024





00:00 Выпуск

00:57 Родственникам погибших участников СВО переданы государственные награды.

02:37 Участник СВО стал призером турнира «Кубок Защитников Отечества».

07:25 Акция «Елка желаний» продолжает радовать ребятишек.

12:26 Проводятся собрания по обсуждению проектов «Народный бюджет».

26:23 В музее открылась выставка.

28:36 Команда тяжелоатлетов вернулась с соревнований "Сила Вятки".

34:32 В Инте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».

Все выпуски "Новостей":

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