5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 05.03.2024

От5 канал Инта

Мар 5, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:57 Родственникам погибших участников СВО переданы государственные награды.
02:37 Участник СВО стал призером турнира «Кубок Защитников Отечества».
07:25 Акция «Елка желаний» продолжает радовать ребятишек.
12:26 Проводятся собрания по обсуждению проектов «Народный бюджет».
26:23 В музее открылась выставка.
28:36 Команда тяжелоатлетов вернулась с соревнований "Сила Вятки".
34:32 В Инте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Штраф».

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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