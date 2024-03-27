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По российским законам: дети в ЛНР получили от отца крупную сумму

ОтНовости Читателей

Мар 27, 2024

После создания в ЛНР подразделений ФССП России в Отделение судебных приставов по г. Воркуте – по месту жительства должника – было передано исполнительное производство о взыскании алиментов.

Пристав запросила сведения о доходах должника и рассчитала сумму, которую трое детей должны были получить за несколько лет. Оказалось, что отец, переводивший деньги в соответствии с требованиями соседнего государства, не доплатил 1 млн 750 тыс. рублей.

Пристав ознакомила должника с расчетом задолженности, предупредила о взыскании исполнительского сбора и арестовала Volkswagen Passat, на котором мужчина приехал в отделение.

Через день взыскатель сообщила о погашении задолженности по алиментам.

Теперь пристав контролирует текущие выплаты, размер которых рассчитывается по российским законам.

От Новости Читателей

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