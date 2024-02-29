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Врио главного судебного пристава Коми провел личный прием

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Фев 29, 2024

Участник СВО из Усть-Куломского района Евгений Николаевич при содействии социального координатора фонда «Защитники Отечества» адаптируется в мирной жизни, приводит в порядок дела.

Вопросы о выплате алиментов привели ответственного родителя и его «опекуна» в Общественную приемную главы республики, где были организованы прямая линия и личный прием врио главного судебного пристава Коми Максима Орлова.

– Я сейчас живу и работаю в Эжве, ездить к приставу в Усть-Кулом, сами понимаете, неудобно. Как быть? – поинтересовался мужчина.

– Передадим исполнительное производство по месту вашего фактического проживания, – ответил Максим Орлов и немедленно связался со старшими судебными приставами обоих отделений.

Откуда взялась задолженность по алиментам, можно ли направлять деньги на счет ребенка, как заменить взыскателя? – Евгений Николаевич получил ответы на все вопросы и прямо из Общественной приемной направился в Отделение судебных приставов по Эжвинскому району, где его ждали.

Напомним, что УФССП России по Республике Коми и региональный филиал фонда «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместную помощь участникам СВО.

В каждом отделении судебных приставов определено должностное лицо, к которому обращаются социальные координаторы фонда для оперативного разрешения проблем, связанных с исполнительными производствами своих подопечных.

 

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