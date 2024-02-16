✳ Вести Тимана. Сосногорск | 16.02.2024





00:20 – УРОК МУЖЕСТВА

15 февраля в нашей стране – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Но для тех, кто прошел Афган – это особая дата. 35 лет назад территорию Афганистана покинул последний советский солдат. Об этом говорят на уроках мужества.

01:45 – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

15 февраля памятные мероприятия прошли в сосногорских школах, техникуме и Сквере участников локальных военных конфликтов. Участие в них приняло руководство муниципалитета, депутаты и, конечно, ветераны боевых действий и члены сосногорского отделения организации «Боевое братство».

06:03 – ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

Завершился день двумя встречами, одна из которых прошла в формате «круглого стола».

07:50 – НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ПОЖНИ И ПОЛЯНЫ

В Сосногорском районе продолжается обсуждение народных проектов, предлагаемых к реализации в 2025 году. Активная работа проводится не только в городе, но и в сельских населенных пунктах. Вслед за сосногорцами свои инициативы озвучили жители деревни Пожня и поселка Поляна.

11:18 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законодательством предусмотрены дополнительные гарантии прав на жилые помещения у детей-сирот. Сироты и оставшиеся без попечения родителей имеют право на получение жилья из муниципального специализированного жилищного фонда по достижении 18 лет.