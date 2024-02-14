Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.02.2024

ОтВести Тимана Сосногорск

Фев 14, 2024 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:58 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ – 2025
На этой неделе в нашем районе началось обсуждение проектов «Народного бюджета», реализация которых предполагается в 2025 году. Жители уже высказали предложения и получили поддержку проектов по направлениям «Культура» и «Доступная среда». 
06:07 – УЧИТЕЛЬ ГОДА
Вчера подвели итоги Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года».В борьбе за почетное звание приняли участие педагоги из школ Сосногорска и Нижнего Одеса. 
09:49 – УРОКИ МУЗЫКИ
В школе №5 на минувшей неделе состоялось заседание районного методического объединения учителей музыки. 
11:27 – ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
В Общественной приемной Главы Коми по Сосногорскому району состоялась прямая линия на тему «Адресное информирование избирателей». 
13:15 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В сосногорскую прокуратуру поступают обращения граждан о том, что с их счетов в банке происходит удержание средств в счёт погашения задолженности.

От Вести Тимана Сосногорск

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