✳ Вести Тимана. Сосногорск | 14.02.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:58 – НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ – 2025

На этой неделе в нашем районе началось обсуждение проектов «Народного бюджета», реализация которых предполагается в 2025 году. Жители уже высказали предложения и получили поддержку проектов по направлениям «Культура» и «Доступная среда».

06:07 – УЧИТЕЛЬ ГОДА

Вчера подвели итоги Муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года».В борьбе за почетное звание приняли участие педагоги из школ Сосногорска и Нижнего Одеса.

09:49 – УРОКИ МУЗЫКИ

В школе №5 на минувшей неделе состоялось заседание районного методического объединения учителей музыки.

11:27 – ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В Общественной приемной Главы Коми по Сосногорскому району состоялась прямая линия на тему «Адресное информирование избирателей».

13:15 – ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В сосногорскую прокуратуру поступают обращения граждан о том, что с их счетов в банке происходит удержание средств в счёт погашения задолженности.