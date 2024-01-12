✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.01.2024





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:20 – ВЫБОРЫ 2024

В марте этого года состоятся выборы Президента Российской Федерации. По всей стране уже идет активная работа избирательных штабов. Стоит отметить, что проголосовать сможет каждый гражданин, даже если в дни выборов он будет находиться не по месту регистрации.

01:29 – ОБЩИМИ СИЛАМИ

Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые реализуют в Сосногорском районе в этом году с помощью инициативного бюджетирования. Это федеральная практика, когда средства регионального и местного бюджетов распределяются на проекты, предложенные жителями.

03:20 – АГРОСТАРТАП

В Коми в 2024 году на гранты «Агростартапа» направят более 31 миллиона рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом в своём видеообращении сообщил Владимир Уйба.

04:33 – ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

На этих выходных в Сосногорске пройдёт фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда». Он состоится уже 19-й раз и соберёт 370 участников из Троицко-Печорского района, Вуктыла, Усинска, Ижмы, Печоры, Сыктывкара, Ухты и Сосногорска.

05:47 – СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ

Стартовал прием заявок на участие в XXX Международном фестивале-конкурсе музыки и танца «Союз талантов России», который пройдет с 31 мая по 1 июня в Москве