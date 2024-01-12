✳ Вести Тимана. Сосногорск | 12.01.2024

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:20 – ВЫБОРЫ 2024
В марте этого года состоятся выборы Президента Российской Федерации. По всей стране уже идет активная работа избирательных штабов. Стоит отметить, что проголосовать сможет каждый гражданин, даже если в дни выборов он будет находиться не по месту регистрации.
01:29 – ОБЩИМИ СИЛАМИ
Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые реализуют в Сосногорском районе в этом году с помощью инициативного бюджетирования. Это федеральная практика, когда средства регионального и местного бюджетов распределяются на проекты, предложенные жителями.
03:20 – АГРОСТАРТАП
В Коми в 2024 году на гранты «Агростартапа» направят более 31 миллиона рублей. Это почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Об этом в своём видеообращении сообщил Владимир Уйба.
04:33 – ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА
На этих выходных в Сосногорске пройдёт фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда». Он состоится уже 19-й раз и соберёт 370 участников из Троицко-Печорского района, Вуктыла, Усинска, Ижмы, Печоры, Сыктывкара, Ухты и Сосногорска.
05:47 – СОЮЗ ТАЛАНТОВ РОССИИ
Стартовал прием заявок на участие в XXX Международном фестивале-конкурсе музыки и танца «Союз талантов России», который пройдет с 31 мая по 1 июня в Москве