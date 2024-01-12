🎙Разговор с доктором: Физическая активность. С чего начать?





💪Физическая активность – важный аспект здорового образа жизни. Этот вид деятельности помогает нашему организму во многих процессах. В чем именно? Об этом и многом другом в интервью нашему каналу рассказал врач по спортивной медицине, травматолог-ортопед, заведующий отделением спортивной медицины ГУ «РВФД» Михаил Григорьев.

☝Отметим, что профилактика гиподинамии является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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