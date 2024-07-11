Здоров 11

🎙Разговор с доктором: Аллергические заболевания. Что их провоцирует ?

ОтМинистерство спорта

Июл 11, 2024


👩🏽‍⚕Аллергический ринит, аллергическая астма и аллергическая крапивница, что это за заболевания и как они проявляются? Данную тему в нашем интервью осветила Вахнина Ольга Александровна , кандидат медицинских наук, главный иммунолог – аллерголог Республики Коми.

☝🏼Ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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