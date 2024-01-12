Факты о здоровье: движение

В нашем видео вы узнаете про семь крутых преимуществ физической активности.
☝Отметим, что профилактика гиподинамии является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!
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