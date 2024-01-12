Факты о здоровье: движение





В нашем видео вы узнаете про семь крутых преимуществ физической активности.

☝Отметим, что профилактика гиподинамии является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

Мы есть также:

📲 В социальной сети "Вконтакте": https://vk.com/zdorov_11

📲 В социальной сети "Однокласники": https://ok.ru/zdorov.11

📲 В мессенджере "Telegram": https://t.me/zdorovkomi11

Подпишитесь, мы будем очень рады Вам!

#здоровье​ #профилактиказдоровья​ #профилактика​ #физическаяактивность #активность #физкультура #ЗОЖ #здоровыйобразжизни #движениеэтожизнь