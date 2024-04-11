Продолжаем неделю подсчета калорий интервью с нутрициологом Ксенией Масаевой.





В интервью нашему каналу Ксения рассказала, на сколько килограмм в месяц стоит худеть, как рассчитывается индивидуальная норма калорий, с чего начать, если человек решил похудеть

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Отметим, что ответственное отношение к своему здоровью способствует укреплению общественного здоровья и является важным элементом в реализации национального проекта «Здравоохранение».

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