🎙Разговор с доктором: Как сохранить здоровье центральной нервной системы ребёнка





👩🏽‍⚕Что влияет на здоровье мозга ребенка, какие существуют признаки замедления формирования центральной нервной системы, на что следует обращать внимание родителям, требуют ли особого внимания сезонные инфекции, что включает в себя профилактика в интервью нашему каналу рассказала Размыслова Ольга Сергеевна, врач невролог – эпилептолог ГУ «Республиканская детская клиническая больница»

☝🏼Отметим, что сохранение и укрепление здоровья головного мозга ребенка является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!