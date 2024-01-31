5 канал Инта

Информационная программа “Новости” от 30.01.2024

От5 канал Инта

Янв 31, 2024 #Инта


00:00 Выпуск
00:53 Открылась зимняя автодорога Инта-Печора-Инта.
07:30 В сёла ездят вахтовки и завозится уголь.
08:11 Подготовка к выборам Президента РФ.
12:18 В Инте дан старт году семьи.
19:52 Интинец выиграл грант на создание открыток.
22:38 Виктору Жлуктову исполнилось 70 лет.
24:36 Школьный фестиваль ГТО.

Все выпуски "Новостей":
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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От 5 канал Инта

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