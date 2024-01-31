Информационная программа “Новости” от 30.01.2024





00:00 Выпуск

00:53 Открылась зимняя автодорога Инта-Печора-Инта.

07:30 В сёла ездят вахтовки и завозится уголь.

08:11 Подготовка к выборам Президента РФ.

12:18 В Инте дан старт году семьи.

19:52 Интинец выиграл грант на создание открыток.

22:38 Виктору Жлуктову исполнилось 70 лет.

24:36 Школьный фестиваль ГТО.

Все выпуски "Новостей":

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7lwp3C_WwOJkjovK2VY9J1C

Все сюжеты:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNZ4StO9Ar7nx5tpGpk0-4uFbSmn2KCsO

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