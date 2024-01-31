Информационная программа “Новости” от 30.01.2024

00:00 Выпуск
00:53 Открылась зимняя автодорога Инта-Печора-Инта.
07:30 В сёла ездят вахтовки и завозится уголь.
08:11 Подготовка к выборам Президента РФ.
12:18 В Инте дан старт году семьи.
19:52 Интинец выиграл грант на создание открыток.
22:38 Виктору Жлуктову исполнилось 70 лет.
24:36 Школьный фестиваль ГТО.
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