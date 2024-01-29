Встреча с жителем блокадного Ленинграда Валерией Щербань.





27 января наша страна отметила День воинской славы России – День снятия блокады Ленинграда. На долю защитников и жителей блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило их волю к победе. Ленинград – единственный в мировой истории крупный город, который смог выдержать почти 900-дневную осаду врагом.

Сейчас в Инте проживает одна блокадница – Валерия Щербань. Эта замечательная женщина хорошо знакома многим жителям Интинского Округа. Несмотря на преклонный возраст, она старается принимать активное участие в общегородских мероприятиях, встречается со школьниками и проводит настоящие уроки мужества.

Подписывайтесь на официальный канал на YouTube, будьте в курсе всех новостей и не пропустите новые выпуски https://www.youtube.com/c/5каналИнта_ТВ