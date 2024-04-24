Дорога к Храму.«Вера в Бога». Третья часть.





Можно ли в церкви сидеть во время литургии? Что значит Бог дал, Бог и взял? О чем можно просить Бога и слышит ли он молитвы некрещеных? Очень часто люди задаются вопросами, ответы на которые с одной стороны очевидны, но с другой все равно оставляют место для сомнений. Особенно для православных, которые, как правило, не склонны доверять общепринятым мнениям, а опираются на советы священников.

Настоятель храма Святой Троицы протоиерей Василий готов ответить на самые разные вопросы, касающиеся православия и веры в Бога .

00:58 Нет возможности покреститься, так как живу в мусульманской семье. Слышит ли Бог молитвы некрещеных?

10:48 Можно ли вместе с нательным крестиком носить на себе другие украшения с подвесками?

21:57 Бог всех любит, и прощает все грехи. Почему тогда не все верующие здоровы и счастливы?

26:11 Что значит фраза «Бог дал, Бог и взял» из в ветхозаветной книги Иова?

31:55 Из-за болезни ног не получается отстоять все Богослужение. Можно ли в церкви сидеть во время литургии? Или это грех?

Задать вопрос, касающийся православия и веры в Бога, может каждый интинец. Настоятель Храма Святой Троицы Протоиерей Василий готов ответить или дать горожанам совет не только в церкви при личной встрече, но и в эфире 5 канала. В программе «Дорога к Храму» мы планируем поднимать и освещать разные темы. Вопросы для батюшки принимаются по телефонам: 6-27-55 и 6-50-76. Будем рады, если вы запишите видеовопрос и пришлете в группу 5 канала в контакте.