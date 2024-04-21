5 канал Инта

Время спорта. “Кубок Приполярья-2024”

От5 канал Инта

Апр 22, 2024 #Инта


Заброшенные шайбы, яркие столкновения, буря эмоций, борьба до последних секунд каждого матча. В Инте прошли Республиканские соревнования по хоккею
«Кубок Приполярья» в зачет Спартакиады «Старшее поколение». В турнире регионального уровня приняли участие 5 команд. Приехали спортсмены из Сыктывкара, Усинска, Корткеросского района и Ухты. Инту представлял хоккейный клуб 20-й век.

По итогам игр республиканских соревнований по хоккею в зачет спартакиады «Старшее поколение» главный приз "Кубок Приполярья" завоевала команда «Кöрт Айка» из Корткеросского района. Почетное второе место занял «Ухтанефтегаз» из Ухты.
Бронза досталась Интинскому Хоккейному Клубу «XX век».

Лучшими игроками республиканских соревнований признаны:
нападающий – Юрий Картунин (г.Инта),
защитник – Анатолий Шомысов (г.Ухта),
бомбардир — Константин Шабалин (Корткерос),
вратарь — Сергей Крутецкий (г.Ухта)
и лучший игрок – Илья Гуревич (г.Сыктывкар).

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От 5 канал Инта

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