Обустройство зимней автодороги до отдаленных сел.





Завершилось обустройство зимней автодороги до сел Интинского Округа. Комиссия проводит комплексную проверку дороги и шести ледовых переправ до Косьювома, Адзьвавома и села Петрунь. Особых нареканий у специалистов технадзора нет. Все выявленные ранее замечания подрядчиком устранены.

Обустройством зимника занимается местная компания, выигравшая аукцион. В этом году контракт заключен с индивидуальным предпринимателем Владимиром Ворониным. На данный момент работы выполнены, толщина льда на переправах соответствует требованиям, вдоль дороги установлены знаки. Выход в рейс вахтового автобуса для перевозки людей в села и обратно запланирован на следующей неделе.