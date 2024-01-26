5 канал Инта

Обустройство зимней автодороги до отдаленных сел.

От5 канал Инта

Янв 26, 2024 #Инта


Завершилось обустройство зимней автодороги до сел Интинского Округа. Комиссия проводит комплексную проверку дороги и шести ледовых переправ до Косьювома, Адзьвавома и села Петрунь. Особых нареканий у специалистов технадзора нет. Все выявленные ранее замечания подрядчиком устранены.
Обустройством зимника занимается местная компания, выигравшая аукцион. В этом году контракт заключен с индивидуальным предпринимателем Владимиром Ворониным. На данный момент работы выполнены, толщина льда на переправах соответствует требованиям, вдоль дороги установлены знаки. Выход в рейс вахтового автобуса для перевозки людей в села и обратно запланирован на следующей неделе.

От 5 канал Инта

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