✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

01:15 – ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

Депутаты районного Совета провели последнее в этом году заседание, на котором рассмотрели порядка 20 вопросов.

03:37 – ПОПОЛНЕНИЕ АВТОПАРКА

Четыре новых автобуса получили школы Сосногорского района.

Как сообщает Управление образования, Глава региона Владимир Уйба передал городским и сельским школам Коми автобусы марки ПАЗ и ГАЗ.

04:10 – ВДОХНОВЛЯЙСЯ, МОЛОДЕЖЬ!

В эти выходные в Сосногорске состоялось яркое и масштабное событие – молодежный форум «Вдохновляйся»! Мероприятие прошло в впервые и собрало активных, идейных молодых людей и опытных спикеров различных сфер деятельности.

05:30 – ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ

В доме культуры «Горизонт» состоялся второй Фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Самоцветы». Педагоги Сосногорского района подготовили эффектные номера.

09:54 – В ГОСТИ К ЧЕТВЕРОНОГИМ

Участники волонтёрского объединения «Крылья добра» школы №3 посетили собачий приют «9 жизней». Они привезли корм для животных, который собрали в рамках школьной акции.