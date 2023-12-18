Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 18.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 18, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
01:15 – ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
Депутаты районного Совета провели последнее в этом году заседание, на котором рассмотрели порядка 20 вопросов.
03:37 – ПОПОЛНЕНИЕ АВТОПАРКА
Четыре новых автобуса получили школы Сосногорского района.
Как сообщает Управление образования, Глава региона Владимир Уйба передал городским и сельским школам Коми автобусы марки ПАЗ и ГАЗ.
04:10 – ВДОХНОВЛЯЙСЯ, МОЛОДЕЖЬ!
В эти выходные в Сосногорске состоялось яркое и масштабное событие – молодежный форум «Вдохновляйся»! Мероприятие прошло в впервые и собрало активных, идейных молодых людей и опытных спикеров различных сфер деятельности.
05:30 – ТВОРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ
В доме культуры «Горизонт» состоялся второй Фестиваль самодеятельного творчества работников образования «Самоцветы». Педагоги Сосногорского района подготовили эффектные номера.
09:54 – В ГОСТИ К ЧЕТВЕРОНОГИМ
Участники волонтёрского объединения «Крылья добра» школы №3 посетили собачий приют «9 жизней». Они привезли корм для животных, который собрали в рамках школьной акции.

От Вести Тимана Сосногорск

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