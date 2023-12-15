✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.12.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:55 – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

Владимир Уйба встретился с Александром Исаковым. Мужчина на свои средства приобрел для участников спецоперации из Коми багги.

05:07 – ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ

Власти Республики Коми уже начали активную подготовку к проведению Года семьи. Одно из приоритетных направлений этой работы – это оказание социальной поддержки семьям.

06:37 – ИТОГИ ГОДА

В администрации Сосногорского района состоялось итоговое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

09:23 – НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА

Поддержать новогоднюю атмосферу и подарить маленьким сосногорцам настоящую зимнюю сказку приехали артисты Национального музыкально-драматического театра Республики Коми.

14:03 – НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА

Тем временем окна домов постепенно начинают сиять ярким светом гирлянд. А кто-то уже успел поставить елку. Всё больше людей предпочитают натуральным красавицам искусственные, однако заявки на рубку в местное лесничество до сих пор поступают, хоть и в меньшем количестве.

16:05 – МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

В прошлом выпуске мы рассказали о мерах социальной поддержки в сфере здравоохранения. Однако, жителям республики Коми доступно не только возмещение средств, потраченных на лечение и реабилитацию, но и компенсация проезда.