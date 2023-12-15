Вести Тимана

✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.12.2023

ОтВести Тимана Сосногорск

Дек 15, 2023 #Сосногорск


Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:55 –  ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Владимир Уйба встретился с Александром Исаковым. Мужчина на свои средства приобрел для участников спецоперации из Коми багги. 
05:07 – ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Власти Республики Коми уже начали активную подготовку к проведению Года семьи. Одно из приоритетных направлений этой работы – это оказание социальной поддержки семьям. 
06:37 – ИТОГИ ГОДА
В администрации Сосногорского района состоялось итоговое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
09:23 – НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА
Поддержать новогоднюю атмосферу и подарить маленьким сосногорцам настоящую зимнюю сказку приехали артисты Национального музыкально-драматического театра Республики Коми.
14:03 – НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА
Тем временем окна домов постепенно начинают сиять ярким светом гирлянд. А кто-то уже успел поставить елку. Всё больше людей предпочитают  натуральным красавицам искусственные, однако заявки на рубку в местное лесничество до сих пор поступают, хоть и в меньшем количестве. 
16:05 – МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В прошлом выпуске мы рассказали о мерах социальной поддержки в сфере здравоохранения. Однако, жителям республики Коми доступно не только возмещение средств, потраченных на лечение и реабилитацию, но и компенсация проезда.

От Вести Тимана Сосногорск

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