✳ Вести Тимана. Сосногорск | 15.12.2023

Сегодня в выпуске:
00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:55 – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!
Владимир Уйба встретился с Александром Исаковым. Мужчина на свои средства приобрел для участников спецоперации из Коми багги.
05:07 – ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ
Власти Республики Коми уже начали активную подготовку к проведению Года семьи. Одно из приоритетных направлений этой работы – это оказание социальной поддержки семьям.
06:37 – ИТОГИ ГОДА
В администрации Сосногорского района состоялось итоговое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
09:23 – НОВОГОДНЯЯ ПРЕМЬЕРА
Поддержать новогоднюю атмосферу и подарить маленьким сосногорцам настоящую зимнюю сказку приехали артисты Национального музыкально-драматического театра Республики Коми.
14:03 – НОВОГОДНЯЯ КРАСАВИЦА
Тем временем окна домов постепенно начинают сиять ярким светом гирлянд. А кто-то уже успел поставить елку. Всё больше людей предпочитают натуральным красавицам искусственные, однако заявки на рубку в местное лесничество до сих пор поступают, хоть и в меньшем количестве.
16:05 – МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В прошлом выпуске мы рассказали о мерах социальной поддержки в сфере здравоохранения. Однако, жителям республики Коми доступно не только возмещение средств, потраченных на лечение и реабилитацию, но и компенсация проезда.