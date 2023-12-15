📺 На нашем канале появилась новая рубрика «Просто о здоровье». Здесь мы будем простым языком рассказывать о различных фактах о здоровье, делиться полезными советами о здоровом образе жизни и многое другое.
👉 Первый наш выпуск про секреты ЗОЖ из Японии, а также о том, почему люди пьют алкоголь, в чем состоит сложность отказаться от этой пагубной привычки, а также к чему может привести пристрастие к алкоголю.
Здоров11 – с заботой о Вашем здоровье! ❤
☝🏻 Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».
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