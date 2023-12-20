Здоров 11

🎙Разговор с доктором: как питание влияет на здоровье

ОтМинистерство спорта

Дек 20, 2023


👩‍⚕ Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Медицинского института «СГУ им. Питирима Сорокина» Ольга Курочкина в интервью нашему каналу рассказала о пользе правильного питания, поделилась результатами исследований влияния питания на организм человека, а также дала ценные советы о том, как оздоровить рацион.

☝ Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

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От Министерство спорта

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