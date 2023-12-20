🎙Разговор с доктором: как питание влияет на здоровье





👩‍⚕ Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии Медицинского института «СГУ им. Питирима Сорокина» Ольга Курочкина в интервью нашему каналу рассказала о пользе правильного питания, поделилась результатами исследований влияния питания на организм человека, а также дала ценные советы о том, как оздоровить рацион.

☝ Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».

Мы есть также:

📲 В социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/zdorov_11

📲 В социальной сети «Однокласниким: https://ok.ru/zdorov.11

📲 В мессенджере «Telegram»: https://t.me/zdorovkomi11

Подпишитесь, мы будем очень рады Вам!

#профилактика #здоровье #ЗОЖ #здоровыйобразжизни ​ #здоровоепитание #правильноепитание #здороваяеда #питание