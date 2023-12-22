В минувшую субботу в Сыктывкаре состоялся первый медицинский квиз. За звание самых знающих в вопросах медицины и здоровья боролись пять коллективов.
Семь увлекательных раундов, с вопросами из студенческой программы, на знание симптоматики болезней, а также из области литературы, живописи и киноискусства подарили участникам самые яркие и положительные эмоции.
Интрига о победителе квиза сохранялась до самого последнего раунда и все команды боролись до самого конца.
Победителями первого медицинского квиза стала команда кардиологического диспансера Коми «Пламенные Сердца». В
Второе место завоевала команды ГУ «РВФД» – «Справка-допуск».
Третье место квиза осталось за командой студентов Медицинского института СГУ имени Питирима Сорокина под названием «СГУсток».
Поздравляем всех участников мероприятия!
Благодарим партнёров проекта:
Doctor’s club, ГУ РВФД, Северная Кузница.