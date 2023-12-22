Факты о здоровье: питание

Сколько можно упортеблять соль без вреда для здоровья?
А какое количество воды необходимо человеку ежедневно?
Ну и зачем нам нужны овощи и фрукты в рационе?
Ответы на эти вопросы вы узнаете из нашего короткого, но полезного видео.
☝ Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечает целям и задачам национального проекта «Демография».
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