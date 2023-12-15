🎙Разговор о здоровье: физические возможности организма





👩‍⚕Гостем нашей студии стала старший научный сотрудник института физиологии Коми научного центра УрО РАН Нина Варламова. В интервью нашему каналу Нина Геннадьевна рассказала о работе института физиологии, о технологиях оценки физических возможностей организма, о помощи спортсменам в совершенствовании дыхательных и физических функций организма.

☝🏻 Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

Мы есть также:

📲 В социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/zdorov_11

📲 В социальной сети «Однокласниким: https://ok.ru/zdorov.11

📲 В мессенджере «Telegram»: https://t.me/zdorovkomi11

Подпишитесь, мы будем очень рады Вам!

#профилактика #здоровье #ЗОЖ #здоровыйобразжизни ​ #профилактикаХНИЗ​ #ХНИЗ #хроническиеболезни #диспансеризация #медосмотр #физическаяактивность