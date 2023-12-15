Здоров 11

🎙Разговор о здоровье: физические возможности организма

ОтМинистерство спорта

Дек 15, 2023


👩‍⚕Гостем нашей студии стала старший научный сотрудник института физиологии Коми научного центра УрО РАН Нина Варламова. В интервью нашему каналу Нина Геннадьевна рассказала о работе института физиологии, о технологиях оценки физических возможностей организма, о помощи спортсменам в совершенствовании дыхательных и физических функций организма.

☝🏻 Отметим, что ответственное отношение к здоровью способствуют сохранению и укреплению общественного здоровья и отвечают целям и задачам национального проекта «Демография».

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От Министерство спорта

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