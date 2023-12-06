🎙Разговор с доктором: здоровый образ жизни – какой он?





❤ О компонентах здорового образа жизни, его роли в укреплении здоровья, а также о здоровом питании, нормах физической активности и губительном влиянии курения и алкоголя в интервью нашему каналу рассказала врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья Анастасия Горохводацкая.

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☝ Отметим, что ведение здорового образа жизни является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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