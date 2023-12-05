Здоров 11

🎙Разговор с доктором: если ребенок курит электронные сигареты

ОтМинистерство спорта

Дек 5, 2023


Гостем нашей студии стал клинический психолог ГБУЗ РК «Коми республиканский наркологический диспансер» Юрий Исаков.

В интервью нашему каналу доктор рассказал о проблеме курения электронных сигарет среди молодежи, а также поделился ценными советами для родителей. Какими? Узнаете, посмотрев видео.

Здоров11 – с заботой о Вашем здоровье!

☝Отметим, что отказ от курения является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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От Министерство спорта

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