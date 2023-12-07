🎙Разговор с доктором: отказ от курения и где получить бесплатную помощь

К каким проблемам со здоровьем приводит курение, чем чаще всего болеют курящие люди, куда можно обратиться человеку, желающему отказаться от курения и почему важно регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию в интервью нашему каналу рассказала врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья Ольга Елфимова.
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☝Отметим, что отказ от курения является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!
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