Здоров 11

🎙Разговор с доктором: отказ от курения и где получить бесплатную помощь

ОтМинистерство спорта

Дек 7, 2023


К каким проблемам со здоровьем приводит курение, чем чаще всего болеют курящие люди, куда можно обратиться человеку, желающему отказаться от курения и почему важно регулярно проходить медосмотры и диспансеризацию в интервью нашему каналу рассказала врач по медицинской профилактике Центра общественного здоровья Ольга Елфимова.

Здоров11 – с заботой о Вашем здоровье!

☝Отметим, что отказ от курения является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!

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От Министерство спорта

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