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Судебный пристав и мировые судьи встретились в учебной аудитории

ОтНовости Читателей

Ноя 30, 2023

Мировые судьи – в роли студентов, судебный пристав – в роли преподавателя. Врио начальника ОСП по г. Сыктывкару № 2 Олег Гуляев провел занятие в рамках программы повышения квалификации «Значение мировой юстиции в судебной системе Российской Федерации» на тему «Проблемы исполнения судебных постановлений по гражданским делам и делам об административных правонарушениях».

По сути, в аудитории Сыктывкарского университета встретились практики, которые понимают друг друга с полуслова и обоюдно заинтересованы в эффективном взаимодействии. Последнее, к слову, начинается со скрупулезного оформления электронного исполнительного документа канцелярией суда. Вносить в него правки, напомнил слушателям Олег Гуляев, пристав возможности не имеет. Между тем, неточные или недостаточные сведения затрудняют исполнение и приводят к ошибочной идентификации должника.

Старший судебный пристав привел примеры злоупотребления правом как со стороны должников, которые намеренно обжалуют каждое действие пристава в попытке затянуть исполнение, так и со стороны взыскателей – в первую очередь, профессиональных. Кол-лекторские агентства получают в судах несколько судебных приказов о взыскании одно-го и того же долга и, пользуясь низкой правовой культурой граждан, которые не отменяют дубли, удваивают, а то и утраивают сумму «выручки».

Встреча завершилось ответами на вопросы судей, которых хватило бы еще одно занятие.

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