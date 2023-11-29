Смена фамилии не помогла ижемцу уклониться от уплаты долга

В Отделении судебных приставов по Ижемскому району велись исполнительные производства о взыскании кредитной задолженности в размере 140 тыс. рублей.

Изучая имущественное положение должника, жителя одной из деревень, пристав была удивлена – все запросы в регистрирующие органы и банки давали нулевой результат. Мужчина 1967 г. р. нигде не значился.

Сотрудник службы пошла другим путем. В запросе в Пенсионный фонд пристав указала как основной идентификатор должника его СНИЛС.

Тут же выяснилось, что должник сменил фамилию, к которой и привязаны все сведения, имеющие значение для принудительного исполнения. Место вахтовой работы должника и его счета в банках были немедленно установлены.

Далее скрываться от пристава стало бессмысленно. Должник оплатил не только задолженность перед взыскателем, но и исполнительский сбор.