ОСЕННИЙ СЕЗОН 2023 РЫБАЛКА – ОХОТА – ИЗБА Часть 6 ОТЕЦ И СЫН КАК ЖЕ ХОРОШО В ТАЁЖНОЙ ИЗБУШКЕ





Весной ВЕСНОВКА. А осенью ОСЕННИЙ СЕЗОН. Основная задача этих периодов – заготовка рыбы и дичи впрок. Ну и конечно же жизнь в избе, наедине с природой. Общение с друзьями. Наступает ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ !!! Сегодня много чего успели. Съездили домой. Отвезли рыбу , дичь и ягоды. Поймали живцов. И проверили почти все продольники, но сильный ветер и большая волна помешала проверке. Зато как же было хорошо вечером в таёжной избе. Вкусный ужин с жаренного налима под душевные разговоры отца и сына. На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! Помощь для канала Карта СБ 2202 2003 9597 6283 #НАЛИМ #изба #ПРОДОЛЬНИКИ