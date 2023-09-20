Сыктывкарец выплатил алименты взрослому сыну

В Отделении судебных приставов по г. Сыктывкару № 1 окончено исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам в размере 227 тыс. рублей.

Взыскатель — совершеннолетний сын, который получил то, что отец недодал ему в детстве.

Для исполнения требования судебного решения пристав обратила взыскание на счета должника и половину его заработной платы, в качестве обеспечительной меры наложила запрет на регистрационные действия с квартирой, ограничила выезд за границу.

Благодаря наличию постоянной работы должник постепенно выплатил сыну весь долг.

С начала года судебные приставы Коми окончили фактическим исполнением более 160 исполнительных производств о взыскании задолженности по алиментам на сумму, превышающую 40 млн рублей. В пользу детей перечислено от нескольких сотен до 1,6 млн рублей.