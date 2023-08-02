✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА

Сегодня в России отмечают День ВДВ – праздник мужества, доблести, отваги. Сосногорские десантники по традиции собрались в Сквере участников локальных конфликтов. А в минувшее воскресенье в нашей стране отпраздновали День Военно-морского флота России. Среди жителей Сосногорска немало тех, кто прошел суровую флотскую школу.

05:31 – НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ

В июле Министр внутренних дел Республики Коми Андрей Сицский представил личному составу нового руководителя – Павла Стадника.

08:27 – ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО ДЛЯ ВСЕХ

В Доме детского творчества стартовала инклюзивная смена оздоровительного лагеря на базе учреждения. Каждое лето педагоги ДДТ готовят для маленьких сосногорцев с особенностями здоровья программу увлекательных мероприятий.