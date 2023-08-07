✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.08.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 – ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 – ПРАЗДНИК ТРУЖЕНИКОВ «РЖД»

На прошедшей неделе Сосногорск отметил День железнодорожника. Праздничное мероприятие прошло на площади у Дома детского творчества и по традиции началось с торжественного парада, который открыли ветераны отрасли.

03:07 – БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОБЩЕЕ ДЕЛО

В Сосногорске завершился конкурс на лучшее содержание территорий, объявленный по инициативе главы муниципалитета Ильдара Махмутова. Для оценки была создана специальная комиссия из представителей различных ведомств и общественных организаций.

08:11 – ТАЛАНТЛИВ ВО ВСЕМ

В российских библиотеках, как правило, женские коллективы. Павел Гречнев – исключение из правил. Он – заведующий отделом информационных технологий в Сосногорской центральной библиотеке имени Якова Рочева.

11:42 – ПЕРВЕНСТВО ПО ДУАТЛОНУ

На стадионе «Черёмушки» состоялось первенство Спортивной школы олимпийского резерва по дуатлону. Соревнования посвятили Всероссийскому Дню физкультурника, который отмечается в августе.