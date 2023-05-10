Дети судебных приставов Сыктывкара посетили урок патриотизма

В честь Дня Победы в Управлении ФССП России по Республике Коми была организована встреча детей судебных приставов Сыктывкара с двумя поколениями солдат.

Самый почетный гость — Николай Акимович Рочев. Уроженец села Кипиево Ижемского района был призван в Красную армию в ноябре 1944 года, в 1945 году участвовал в советско-японской войне. В этом году сбылась мечта ветерана — побывать на главном параде страны в Москве.

В наши дни носят военную форму внуки воинов Второй мировой. Начальник группы по военно-политической работе войсковой части 5134 Олег Глушко поделился с ребятами своим видением текущей внешнеполитической ситуации, рассказал о современной армии.

Завершили урок гражданственности и патриотизма судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Демонстрация оружия и спецсредств, как всегда, вызвала живой интерес, тем более, что некоторые предметы можно было потрогать.