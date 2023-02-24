✳ Вести Тимана. Сосногорск | 24.02.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — СОВЕТ СТАРЕЙШИН

В Сосногорске возобновил работу районный Совет старейшин. Напомним, он был создан в 2011 году. В состав совещательного органа вошли наиболее авторитетные и уважаемые жители муниципалитета, чей богатый опыт является востребованным и сегодня.

03:30 — КОМИ ДИКТАНТ

В сосногорском Центре коми культуры состоялся ежегодный диктант на коми языке. Акция проводится девятый раз по инициативе общественного движения «Коми войтыр».

05:18 — НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

В Детской школе искусств состоялся третий открытый фестиваль «Звуки Пармы». Участие в нем приняли ученики школ искусств Сосногорского и других районов республики.