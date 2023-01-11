✳ Вести Тимана. Сосногорск | 11.01.2023





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОПЛИВОМ

В прошлом году материальную помощь на газификацию жилья получили почти 800 жителей Коми. В Сосногорском районе поддержка была оказана владельцам 96 домовладений. Сосногорцам, проживающим в домах с печным отоплением, управление жилищно-коммунального хозяйства напоминает о возможности приобрести дрова по льготным ценам.

03:39 — ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА

В Сосногорской центральной библиотеке имени Якова Рочева появилось фото-видеооборудование. Его используют в работе молодежного интеллект-центра «Мост». Сотрудники центра проводят различные мероприятия для ребят с 14 лет.

05:51 — ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА

Уже в эти выходные в Сосногорске в восемнадцатый раз пройдет фестиваль православной духовной музыки «Вифлеемская звезда». Организаторы фестиваля напоминают, что основная идея конкурса — духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также предоставление возможности для реализации творческих способностей и талантов людям всех возрастов.