✳ Вести Тимана. Сосногорск | 30.12.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД

В Сосногорской службе Общественной приемной главы Коми состоялась прямая линия «Безопасный Новый год». На вопросы позвонивших отвечали начальник Управления по делам ГО и ЧС и замначальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

02:12 — ПОДАРИ РЕБЕНКУ ЧУДО

Добрая новогодняя акция «Подари ребенку чудо» вновь объединила коллективы сосногорских предприятий и организаций. Традиционно перед праздником они приобретают подарки для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и детей с ограниченными возможностями здоровья.

03:47 — PROДВИНУТАЯ МОЛОДЕЖЬ

Проект «PROдвинутая молодежь» продолжает помогать юным жителям Сосногорска. Напомним, реализация проекта началась в прошлом году. Его задача – организовать досуг несовершеннолетних горожан, состоящих на различных видах профилактического учета.

06:06 — НОВОГОДНЯЯ ЛЫЖНЯ

Накануне Нового года в Сосногорске прошли традиционные соревнования по лыжным гонкам. Самые преданные спорту горожане собрались на стадионе «Черемушки». На лыжню вышли десятки сторонников здорового образа жизни.

07:37 — МЕДИКИ РАЗЪЯСНЯЮТ

О профилактике гриппа рассказывает и.о. главного врача Сосногорской ЦРБ Елена Бикчурина