✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.12.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — СОСНОГОРСК

В Сосногорске обсудили реализацию федерального партийного проекта «Единой России» «Zа Самбо». Встречу с представителями спортивной отрасли провел председатель «Федерации самбо Республики Коми» Рустам Нурисламов.

02:17 — НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ

Юные жители Сосногорска принимают поздравления с наступающим Новым годом. По традиции главные утренники прошли в стенах городского Дома культуры «Горизонт».

04:39 — ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Об условиях выполнения квоты по приему на работу граждан с инвалидностью рассказывает заместитель начальника отдела содействия работодателям в подборе необходимых сотрудников Виктория Тарахова.