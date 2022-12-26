✳ Вести Тимана. Сосногорск | 26.12.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — СОСНОГОРСК
В Сосногорске обсудили реализацию федерального партийного проекта «Единой России» «Zа Самбо». Встречу с представителями спортивной отрасли провел председатель «Федерации самбо Республики Коми» Рустам Нурисламов.
02:17 — НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ
Юные жители Сосногорска принимают поздравления с наступающим Новым годом. По традиции главные утренники прошли в стенах городского Дома культуры «Горизонт».
04:39 — ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ
Об условиях выполнения квоты по приему на работу граждан с инвалидностью рассказывает заместитель начальника отдела содействия работодателям в подборе необходимых сотрудников Виктория Тарахова.