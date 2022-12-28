✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.12.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК

00:14 — ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественного Совета.

03:58 — БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА

Последнее в 2022 году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям началось с награждения. По завершении, участники заседания перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Их было 7 и все они, так или иначе, касались безопасности населения.

07:14 — ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

О профилактике употребления наркотиков несовершеннолетними рассказывает инспектор отделения по делам несовершеннолетних омвд россии по г. Сосногорску Анастасия Ситкарева.