✳ Вести Тимана. Сосногорск | 28.12.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — ВЕСТИ ТИМАНА. СОСНОГОРСК
00:14 — ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
В администрации Сосногорского района состоялось очередное заседание Общественного Совета.
03:58 — БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНА
Последнее в 2022 году заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям началось с награждения. По завершении, участники заседания перешли к рассмотрению вопросов повестки дня. Их было 7 и все они, так или иначе, касались безопасности населения.
07:14 — ПОЛИЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ
О профилактике употребления наркотиков несовершеннолетними рассказывает инспектор отделения по делам несовершеннолетних омвд россии по г. Сосногорску Анастасия Ситкарева.