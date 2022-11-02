✳ Вести Тимана. Сосногорск | 02.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СОСНОГОРСКАЯ АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ

Сосногорская четвертая школа стала победителем республиканского конкурса среди образовательных организаций, реализующих мероприятия «Российского движения школьников».

02:27 — МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЛОЖКИ

В Центре Коми и национальных культур прошло детское мероприятие, посвященное деревянным ложкам и их применению на Руси. Гостями стали ученики 1 и 2 классов школы №3. Они посетили Центр впервые в рамках школьной площадки.

04:18 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О компенсации на средства реабилитации отечественного производства рассказывает специалист отдела социальных гарантий Яна Борисевич.