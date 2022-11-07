✳ Вести Тимана. Сосногорск | 07.11.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — СПЛОЧЕННОСТЬ, ЕДИНСТВО, ВЕРА!

4 ноября жители России отметили один из самых молодых государственных праздников — День народного единства. В Сосногорске ему посвятили концерт, который прошел на сцене городского дома культуры «Горизонт».

03:47 — ВОПРОСЫ ЖКХ

«Прямая линия», инициированная на минувшей неделе Сосногорской службой общественной приемной главы Республики Коми, была посвящена жилищно-коммунальному хозяйству.

07:29 — ШКОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В городской Детской и юношеской библиотеке завершилась неделя мероприятий для учеников младших классов, которые проводили каникулы на школьных площадках.