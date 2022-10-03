✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.10.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — РЕМОНТ МОСТА ПОЧТИ ЗАВЕРШЕН
Подрядчик заменил 66 балок на расстоянии 127 метров. Осталось еще закрепить подвесы, которые ранее сползали к середине моста, и приварить несколько креплений. Полностью объект будет готов к концу этой недели.
02:07 — ПОД ЗВУКИ НЕЖНЫЕ РОМАНСА
Дню пожилого человека в Сосногорске посвятили праздничный концерт. Горожан почтенного возраста поздравили в стенах дома культуры «Горизонт».
05:51 — СПАРТАКИАДА ДЛЯ МОЛОДЫХ ДУШОЙ
Накануне Дня пожилого человека в Сосногорске состоялась спартакиада для горожан, которые несмотря на возраст сохранили дружбу со спортом. Соревнования прошли в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса.
08:50 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ
О сертификате на получение реабилитационных услуг рассказывает специалист ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сосногорска» Регина Остробородова