✳ Вести Тимана. Сосногорск | 03.10.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — РЕМОНТ МОСТА ПОЧТИ ЗАВЕРШЕН

Подрядчик заменил 66 балок на расстоянии 127 метров. Осталось еще закрепить подвесы, которые ранее сползали к середине моста, и приварить несколько креплений. Полностью объект будет готов к концу этой недели.

02:07 — ПОД ЗВУКИ НЕЖНЫЕ РОМАНСА

Дню пожилого человека в Сосногорске посвятили праздничный концерт. Горожан почтенного возраста поздравили в стенах дома культуры «Горизонт».

05:51 — СПАРТАКИАДА ДЛЯ МОЛОДЫХ ДУШОЙ

Накануне Дня пожилого человека в Сосногорске состоялась спартакиада для горожан, которые несмотря на возраст сохранили дружбу со спортом. Соревнования прошли в стенах физкультурно-оздоровительного комплекса.

08:50 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О сертификате на получение реабилитационных услуг рассказывает специалист ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сосногорска» Регина Остробородова