✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.10.2022
Сегодня в выпуске:
00:00 — Вести Тимана. Сосногорск
00:14 — ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РОССИИ 90 ЛЕТ
4 октября исполнилось 90 лет со дня образования гражданской обороны Российской Федерации – в этот день все причастные к этой системе отмечают профессиональный праздник.
02:40 — НАШ ГЕРОЙ
Уроженцу Сосногорска Дмитрию Рубану, проявившему себя в ходе спецоперации по защите Донбасса, в сентябре вручили орден Мужества. Стоит отметить, что офицер спецназа ВДВ удостоен этой высокой государственной награды уже во второй раз.
07:39 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ
О региональном семейном капитале рассказывает заместитель директора – заведующий территориальным центром социальной защиты населения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска» Алена Шилова.