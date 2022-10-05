✳ Вести Тимана. Сосногорск | 05.10.2022





Сегодня в выпуске:

00:00 — Вести Тимана. Сосногорск

00:14 — ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ РОССИИ 90 ЛЕТ

4 октября исполнилось 90 лет со дня образования гражданской обороны Российской Федерации – в этот день все причастные к этой системе отмечают профессиональный праздник.

02:40 — НАШ ГЕРОЙ

Уроженцу Сосногорска Дмитрию Рубану, проявившему себя в ходе спецоперации по защите Донбасса, в сентябре вручили орден Мужества. Стоит отметить, что офицер спецназа ВДВ удостоен этой высокой государственной награды уже во второй раз.

07:39 — СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАЗЪЯСНЯЕТ

О региональном семейном капитале рассказывает заместитель директора – заведующий территориальным центром социальной защиты населения ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сосногорска» Алена Шилова.