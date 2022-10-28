Сергей Кузьмичев: «Коми язык мягко ложится на музыку»

Судебный пристав по ОУПДС из Сыктывкара известен в Республике Коми как композитор — автор песен на коми языке.

Не забуду детство наше никогда —

На краю деревни за рекой.

Помню, как пекли картошку у костра,

Дым стелился низко над землей.

Моя деревня, моя земля,

Мои родные, мои друзья.

Здесь каждый кустик в лесу знаком,

Ведь я отсюда, и здесь мой дом!

Песню «Моя деревня» Сергей Кузьмичев писал на русском языке, теперь благодаря самодеятельному поэту Ольге Рогожниковой она звучит и по-коми. В 2018 году «Чужан грездöй» получила гран-при Республиканского фестиваля современной коми песни «Василей».

А в 2016 году главную награду «Василея» Сергей Кузьмичев получил за «Шудлун» («Счастье»), а в 2019-ом — за «Кодзувъяс» («Звездочки»). Эти две песни начинались с музыки, к которой певцы, покоренные мелодией, подбирали коми стихи.

Запоминающиеся, подходящие как для сольного, так и для ансамблевого исполнения, все три песни шагнули со сцены в народ, вошли в репертуар национальных коллективов.

Любопытно, что сам Сергей Николаевич коми языка не понимает: он родился в интернациональном районном центре Троицко-Печорского района Коми АССР в семье сибирячки и ярославца, язык коренных жителей автономной республики в школе тогда не преподавали. Однако волна общественного интереса к национальным традициям и искреннее желание носителей коми языка его сохранить, не могли не отозваться в душе композитора.

— Коми язык красиво звучит в песнях. Он мягко ложится на музыку и добавляет колорит, — говорит русский композитор о языке своих земляков.