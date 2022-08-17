В Сыктывкаре после ареста бани должник выплатил 400 тыс. рублей

В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми окончено исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью 1, 6 млн рублей в пользу электросетевой компании.

Долг образовался из-за того, что ресторан на окраине Сыктывкара 4,5 месяца потреблял энергию без оплаты.

Внести остаток долга по исполнительному производству должника побудил арест банного комплекса, который наложила судебный пристав.

Для того чтобы вернуть себе право в полной мере распоряжаться недвижимым имуществом, должник направил в отделение судебных приставов своего представителя с требуемой суммой.

Прием наличных в присутствии понятых был оформлен актом изъятия. Деньги немедленно доставлены в банк и зачислены на депозитный счет службы судебных приставов. 300 тыс. рублей предназначены взыскателю, 100 тыс. рублей – в качестве исполнительского сбора – пополнили федеральный бюджет.