В Сыктывкаре судебный пристав арестовал коттедж гостиничного типа

Судебный пристав Межрайонного отделения по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП России по Республике Коми исполнил решение Арбитражного суда Республики Коми о наложении ареста на коттедж гостиничного типа и земельный участок в пригороде Сыктывкара, принадлежащие бывшему директору ликеро-водочного завода.

Взыскатель – финансовый управляющий завода, который обратился в суд за обеспечительной мерой в рамках дела о признании бывшего директора банкротом. Свое ходатайство он обосновал тем, что должник неоднократно совершал действия, направленные на сокрытие имущества.

Возбудив исполнительное производство немедленного исполнения, судебный пристав выехал по указанному в документах адресу и в присутствии понятых составил акт описи и ареста недвижимого имущества.